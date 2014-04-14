موضة صيف 2014 بأجمل الخطوط!

موضة هذا الموسم متنوعة جدا ًوفيها العديد من الأفكار والابتكارات، لكن أحد أهم صيحاتها هي التصميمات المخططة أو الـ Stripes فقد رأيناها تنتشر بشكل كبير ومتنوع على الملابس والاكسسوارت، بألوان وأحجام مختلفة كما رأينا العديد من مصممي الأزياء يتبنون هذه الصيحة وقد قدموها على طريقتهم الخاصة.

لا يكاد يخلو موسم من موضة الملابس المخططة وخاصة في فصل الصيف، فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبحر والبحارة ولباسهم الخاص بالمراكب والرحلات، وهذا الصيف رأيناها لدى كبار دور الأزياء مثل Christian Dior، Chanel، Alberta Ferreti، Balmain، وطبعاً Jean Paul Gaultier المشهور بالخطوط والتي أصبحت بصمته الخاصة.

رأيناها بألوان متعددة منها الكلاسيكية بالأسود والأبيض أو الكحلي والبيض، ومنها الملونة بألوان قوية وزاهية، وتلك المشكوكة بالقصاصات البراقة. كما كان هناك الخطوط العريضة والرفيعة والعرضية والطولية.

لكن عليك أن تنتبهي حين تختارين هذه الصيحة فإذا كان جسمك ممتلئاُ، اختاري الخطوط الطولية فهي تستطيع أن تخدع البصر وأن تعطي احساساً بالنحافة. وإذا كنت ترغبين بإبراز منطقة أكثر من غيرها، فبالتأكيد الخطوط العرضية ستفي بالغرض.

كما أنها رائجة جداً على الاكسسورات وخاصة الأحذية والحقائب، اختاريها مع جينز وقميص أو مع فستان صيفي.

صيحة مميزة ومرحة تناسب جميع النساء على مختلف أعمارهن وأذواقهن، أضيفيها الى خزانتك هذا الصيف لتضيفي بعض التميّز لأسلوبك.

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