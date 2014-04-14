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بالفيديو - ماذا قال ' القائد ' جيرارد للاعبي ليفربول بعد إسقاط سيتي؟

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بالفيديو - ماذا قال ' القائد ' جيرارد للاعبي ليفربول بعد إسقاط سيتي؟ بالفيديو - ماذا قال ' القائد ' جيرارد للاعبي ليفربول بعد إسقاط سيتي؟

حاول ستيفن جيرارد قائد ليفربول الاحتفاظ بسرية الكلمات التي وجهها لزملائه عقب إسقاط مانشستر سيتي يوم الأحد في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، ولكن..

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 77 نقطة في صدارة الدوري، قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.

وفور انتهاء المباراة على ملعب أنفيلد، التقطت عدسات الكاميرات التليفزيونية جيرارد وهو يبكي، قبل أن يحتضن زملائه ويوجه لهم كلمات حماسية.

وسأل مراسلو القنوات التليفزيونية جيرارد عقب المباراة عن الكلمات التي قالها لزملائه، وكان رده حاسما "ليس من شأنكم".

ولكن بعدها ظهر التقطته كاميرا خاصة توغلت بين لاعبي ليفربول، ونقلت كلمات جيرارد بوضوح.

وفي الفيديو يقول جيرارد لزملائه بحماس القائد: "ما حققناه لن يضيع منا الآن".

وتابع "اسمعوا.. اسمعوا، مباراة سيتي انتهت، وسوف نذهب إلى نورويتش بنفس الأداء.. تقدموا".

ولم يسبق لجيرارد أن توج مع ليفربول بالدوري الذي يغيب عن خزائن الفريق الأحمر منذ 24 عاما.

لمشاهدة الفيديو، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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