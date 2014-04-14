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وكيله: شيكابالا لن يشارك هذا الموسم مع لشبونة

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وكيله: شيكابالا لن يشارك هذا الموسم مع لشبونة وكيله: شيكابالا لن يشارك هذا الموسم مع لشبونة

لشبونه /أ ش أ/أعلن باولو فيريري محمد وكيل أعمال محمود عبد الرازق "شيكابالا" أن اللاعب سيغيب عن صفوف ناديه سبورتينج لشبونة حتى نهاية الموسم.

كان شيكابلا قد انضم لصفوف النادى البرتغالي في موسم الانتقالات الشتوية، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول.

وقال وكيل اللاعب لموقع "ستار أفريكا": "شيكابالا لاعب جيد وجميع مسئولي النادي يدركون ذلك، ولكن الاصابة التي تعرض لها لدى انضمامه للنادى جعلته يخرج من حسابات المدير الفنى للفريق".

وأضاف فى تصريحاته "أنا واثق من أنهم سيقومون بإعداده للموسم المقبل، وسوف يكون أهم لاعب فى الفريق".

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