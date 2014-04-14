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استمرار توقف العمل بالشركة المصرية – الهندية بخليج السويس‎

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استمرار توقف العمل بالشركة المصرية – الهندية بخليج السويس‎ استمرار توقف العمل بالشركة المصرية – الهندية بخليج السويس‎

بالشركة المصرية الهندية للبولى استر EIPET

استمر الوضع بالشركة المصرية الهندية للبولى استر EIPET بخليج السويس في تأزم لليوم الثالث حيث يشهد العمل توقف تام بعد أن صدر قرار من جانب إدارة الشركة كما صرح العمل بإيقاف العمل لحين اشعار اخر على خلفية اعتصام واضراب العمال بالمصنع.

ناشد العمال القابضة للبتروكيمات ووزير البترول ورئيس مجلس الوزراء للتدخل لحل مشاكلهم ، حيث حرر العمال محضر رقم 16 احوال قسم عتاقة لاثبات موقفهم القانوني وان إدارة المصنع قامت بغلق وتعليق العمل .

من جانبها حاولت التواصل مع مسئولو إدارة المصنع للكشف عن أسباب توقف العمل ولكن لم يرد احد على التليفون .

كان شهدت الشركة المصرية الهندية نهاية الأسبوع الماضي تواجد ملحوظ لقوات الجيش الثالث وقيام اللواء اركان حرب محمد شمس مساعد قائد الجيش بتفقد المصنع وعقد لقاء مع مسئولو الإدارة لبحث المشاكل الذى يشهدها المصنع حاليا واعتصام العمال الذى دخل في يومه الثالث.

حيث تمركزة قوات الجيش أمام البوابة الرئيسية للشركة ضمن إجراءات مكثفة لتأمين الشركة من اى أمور قد تؤدي لتوقف العمل بالكامل.

شهدت الشركة التى يمتلكها مستثمر هندي 70 % و 30 % للشركة القابضة للبتروكيماويات وانبي بداية الأسبوع الحالي تذمر بين العمال منذ أسابيع وتهديد بالتصعيد والاضراب ضد ما وصوفوه محاولة فصل أحد زملائهم والمطالبة بصرف مستحقات مالية لهم متأخرة وبعض المطالب التى تم تلخيصها في 14 بند تم رفعها لإدارة الشركة.

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