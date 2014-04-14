توقف العمل بشركة الزجاج الدوائي بالسويس‎ للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة

أعلن ، صباح اليوم ، عمال الشركة العربية للزجاج الدوائى بالسويس توقف العمل بالكامل ودخولهم فى إضراب مفتوح عن العمل حتى يتم تحقيق مطالبهم وعلى رأسها إقالة الدكتور فيصل كامل رئيس مجلس ادارة الشركة.

قال العمال فى تصريحات صحفية أن الأوضاع بالشركة غير مستقر وهناك توزيع غير عادل للأرباح والمكافأة ، وأوضاع إدارية بها محسوبية وهو ما يرفضه الجميع مناشدين عوض تاج الدين رئيس مجموعة شركات اكديما التابعة لها الشركة الخاصة بهم بالاستجابه لمطالب العمال.

كان العمال قد دخلوا في اعتصام لمدة يوم عن العمل الشهر الماضي من أجل المطالبة بحقوقهم المالية ورفض سياسة الإدارة فى هذا الصدد.