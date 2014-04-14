نجوم سوريا يودّعون عبد الرّحمن آل رشي

نعى أهل الفن السّوريّين زميلهم الفنّان السّوري الرّاحل عبد الرحمن آل رشي، بعد أنّ وافته المنيّة يوم السّبت في دمشق، عن عمر يناهز 80 عاماً.

وتمّت إقامة الصّلاة على روح الفنّان الرّاحل في جامع يونس آغا في حي ركن الدّين بدمشق، ليُوارى بعدها الثّرى في مقبرة الشيخ خالد.

وكتب الفنّان السّوري تيم حسن عبر صفحته الخاصّة على "فيسبوك" بعض الكلمات في رثاء آل رشي، "رحم الله الفنان القدير عبد الرحمن آل رشي، وتعازيّ القلبيّة للصديق العزيز محمّد وللعائلة الكريمة، كان الفنّان الكبير صاحب أثر كبير في الدراما السّورية، وصاحب أثر كبير في أجيال متعاقبة، يعرف الجميع كم كان صريحاً وصادقاً وواسع القلب، رحمه الله ..إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

كذلك نعت الفنّانة السّوريّة سوسن أرشيد الفنّان الرّاحل وكتبت "السّلام لروحك عمو أبو محمد..الجميل عبد الرحمن آل رشي، الطّيب خفيف الظّل، متل النّسمة في لوكيشن التّصوير، تعلمت منك الكثير الكثير، وأهمّ ماتعلّمته المحبّة، لروحك السّلام ولأولادك ومحبّينك الصّبر والسّلوان".

أمّا الفنّان السّوري عبد الحكيم قطيفان فكتب في رحيل آل رشي "غيابك موجع أيها الرّجل الجميل،الطيب،الاستثنائي، ورجولتك المرّة لن يجود الزمان بحضورها ثانية، عزائي الكبير للصّديق محمد وآل بيتك، ولكل محبّيك على مساحة الوطن العربي.

الفنّان السّوري عدنان أبو الشامات كتب في رحيل آل رشي، "نجم في الحضور، ونجم في الغياب، رجل، وفنان من طراز فريد و نادر، عبد الرحمن آلرشي أيّها الكبير، الكبير أنحني لك احتراماً وأبكيك وداعاً".

كذلك قدّمت الفنّانة السّوريّة جيني إسبر العزاء في الفنّان الرّاحل وقالت، "القدير عبدالرّحمن آل رشي، قامة دراميّة كبيرة وشخصيّة إنسانيّة نادرة يسرقهما منّا الموت، الرّحمة لروحك الطّاهره أبو محمد والصّبر والسّلوان لعائلتك الكريمة".

الفنّان الشّاب عامر علي كتب أيضاً "عبد الرّحمن آل رشي شيخ الكار وصاحب أجمل صوت رجولي بالعالم، وأكبر عقليّة متحرّرة بالعالم وأحلى نكتة، وأحلى صحبة، وأكبر وأطيب قلب، وأحلى جملة بالعالم "أنا سوري آه يا نيالي"، الله يرحمك يا خال".