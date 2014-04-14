فاليري تريرفيلر تتخطّى خيانة هولاند لها وتلقى حباً جديداً

نشرت صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية صوراً لشريكة الرئيس الفرنسي السابقة Valerie Trierweiler خلال عددٍ من اللقاءات التي حصلت بينها وبين الممثل الفرنسي Alain Delon البالغ من العمر 78 عاماً.

وقد أكّدت الصحيفة الإسبانية بشخص رئيس تحريرها أنّ الثنائي لا يستطيع إنكار هذه العلاقة ليزعم أنها صدفة، بعدما شوهدا أكثر من مرّة مع بعضهما البعض في أماكن متعدّدة.

ويأتي هذا الخبر لينفي ما تناقلته مواقع إخبارية، في وقت سابق، من أنّ علاقة جمعت بين Trierweiler ورجل أعمال لبناني – أمريكي، يُدعى هاني، في أواخر العام الماضي، أثناء وجودها في لبنان لتتفقد مخيمات اللاجئين السوريين، حيث تعرّفت إليه خلال عشاء أقامه أحد المسؤولين اللبنانيين، وكانت مدعوة إليه.

يُذكر أنّ الرئيس الفرنسي François Hollande قد انفصل عن شريكته Valerie Trierweiler بعد انتشار خبر علاقته بالممثلة الفرنسية Julie Gayet، الذي بادرت إلى نشره مجلة Closer مع صور تؤكد العلاقة.

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