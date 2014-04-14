أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فاليري تريرفيلر تتخطّى خيانة هولاند لها وتلقى حباً جديداً

Google+ Print

نشرت صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية صوراً لشريكة الرئيس الفرنسي السابقة Valerie Trierweiler خلال عددٍ من اللقاءات التي حصلت بينها وبين الممثل الفرنسي Alain Delon البالغ من العمر 78 عاماً.
وقد أكّدت الصحيفة الإسبانية بشخص رئيس تحريرها أنّ الثنائي لا يستطيع إنكار هذه العلاقة ليزعم أنها صدفة، بعدما شوهدا أكثر من مرّة مع بعضهما البعض في أماكن متعدّدة.
ويأتي هذا الخبر لينفي ما تناقلته مواقع إخبارية، في وقت سابق، من أنّ علاقة جمعت بين Trierweiler ورجل أعمال لبناني – أمريكي، يُدعى هاني، في أواخر العام الماضي، أثناء وجودها في لبنان لتتفقد مخيمات اللاجئين السوريين، حيث تعرّفت إليه خلال عشاء أقامه أحد المسؤولين اللبنانيين، وكانت مدعوة إليه.
يُذكر أنّ الرئيس الفرنسي François Hollande قد انفصل عن شريكته Valerie Trierweiler بعد انتشار خبر علاقته بالممثلة الفرنسية Julie Gayet، الذي بادرت إلى نشره مجلة Closer مع صور تؤكد العلاقة.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي