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من هم أبرز الفائزين بجوائز الـ MTV Movie Awards؟

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من هم أبرز الفائزين بجوائز الـ MTV Movie Awards؟ من هم أبرز الفائزين بجوائز الـ MTV Movie Awards؟

أنزل الستار على حفل توزيع جوائز الـ MTV Movie Awards لهذا العام والذي جرى على مسرح Nokia في لوس أنجلوس وقدمه Conan O’Brien ونقل مباشرة على MTV العالمية.
من أجمل اللحظات التي سجّلت في هذا الحفل هي لحظة الإعلان عن جائزة أفضل تحوّل لممثل على الشاشة والتي قدمتها الممثلة LupitaNyong’o التي قالت "منذ عام لم يكن أحد يعرفني ... واليوم لا أحد يعرف كيف يلفظ إسمي!". وقد تسلّم الجائزة منها الممثل Jared Leto الذي قال :"إنها جائزة بحد ذاتها أن تسلميني إياها". يذكر أن الشائعات ما زالت تتردد حول علاقة بين هذا الثنائي.
أما الفائز الأكبر في هذا الحفل فهو فيلم The Hunger Games: Catching Fire الذي حصد جائزة أفضل فيلم وممثل وممثلة.
فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم
The Hunger Games: Catching Fire

أفضل ممثلة
Jennifer Lawrence عن فيلم The Hunger Games: Catching Fire

أفضل ممثل
Josh Hutcherson عن فيلم The Hunger Games: Catching Fire

أفضل مواجهة
Orlando Bloom و Evangeline Lilly ضد الـ Orcs في فيلم The Hobbit: The Desolation of Smaug

أفضل قبلة
Jennifer Aniston و Will Poulter و Emma Roberts في فيلم We're The Millers

أفضل أداء
Zac Efron في فيلم That Awkward Moment

أفضل شرير
Mila Kunis في فيلم Oz The Great And Powerful

أفضل أداء كوميدي
Jonah Hill عن فيلم The Wolf of Wall Street

أفضل تحوّل على الشاشة
Jared Leto في فيلم Dallas Buyers Club

أفضل ممثل صاعد
Will Poulter عن فيلم We're The Millers

أفضل أداء مرعب
Brad Pitt في فيلم World War Z

أفضل ثنائي
Vin Diesel وPaul Walker في فيلم Fast and Furious 6

أفضل أداء شقيّ
Leonardo DiCaprio في فيلم The Wolf of Wall Street

أفضل لحظة موسيقية
Backstreet Boys في فيلم This Is The End

أفضل إطلالة
Rihanna في فيلم This Is The End

أفضل بطل
Henry Cavill في فيلم Man of Steel

أفضل شخصية
Shailene Woodley في دورTris Prior في فيلم Divergent

جائزة MTV Trailblazer
Channing Tatum

جائزة الأجيال
Mark Wahlberg

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سيدتي

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