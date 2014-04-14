من هم أبرز الفائزين بجوائز الـ MTV Movie Awards؟

أنزل الستار على حفل توزيع جوائز الـ MTV Movie Awards لهذا العام والذي جرى على مسرح Nokia في لوس أنجلوس وقدمه Conan O’Brien ونقل مباشرة على شبكة MTV العالمية.
من أجمل اللحظات التي سجّلت في هذا الحفل هي لحظة الإعلان عن جائزة أفضل تحوّل لممثل على الشاشة والتي قدمتها الممثلة LupitaNyong’o التي قالت "منذ عام لم يكن أحد يعرفني ... واليوم لا أحد يعرف كيف يلفظ إسمي!". وقد تسلّم الجائزة منها الممثل Jared Leto الذي قال :"إنها جائزة بحد ذاتها أن تسلميني إياها". يذكر أن الشائعات ما زالت تتردد حول علاقة بين هذا الثنائي.
أما الفائز الأكبر في هذا الحفل فهو فيلم The Hunger Games: Catching Fire الذي حصد جائزة أفضل فيلم وممثل وممثلة.
فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:
أفضل فيلم
The Hunger Games: Catching Fire
أفضل ممثلة
Jennifer Lawrence عن فيلم The Hunger Games: Catching Fire
أفضل ممثل
Josh Hutcherson عن فيلم The Hunger Games: Catching Fire
أفضل مواجهة
Orlando Bloom و Evangeline Lilly ضد الـ Orcs في فيلم The Hobbit: The Desolation of Smaug
أفضل قبلة
Jennifer Aniston و Will Poulter و Emma Roberts في فيلم We're The Millers
أفضل أداء
Zac Efron في فيلم That Awkward Moment
أفضل شرير
Mila Kunis في فيلم Oz The Great And Powerful
أفضل أداء كوميدي
Jonah Hill عن فيلم The Wolf of Wall Street
أفضل تحوّل على الشاشة
Jared Leto في فيلم Dallas Buyers Club
أفضل ممثل صاعد
Will Poulter عن فيلم We're The Millers
أفضل أداء مرعب
Brad Pitt في فيلم World War Z
أفضل ثنائي
Vin Diesel وPaul Walker في فيلم Fast and Furious 6
أفضل أداء شقيّ
Leonardo DiCaprio في فيلم The Wolf of Wall Street
أفضل لحظة موسيقية
Backstreet Boys في فيلم This Is The End
أفضل إطلالة
Rihanna في فيلم This Is The End
أفضل بطل
Henry Cavill في فيلم Man of Steel
أفضل شخصية
Shailene Woodley في دورTris Prior في فيلم Divergent
جائزة MTV Trailblazer
Channing Tatum
جائزة الأجيال
Mark Wahlberg