من هم أبرز الفائزين بجوائز الـ MTV Movie Awards؟

أنزل الستار على حفل توزيع جوائز الـ MTV Movie Awards لهذا العام والذي جرى على مسرح Nokia في لوس أنجلوس وقدمه Conan O’Brien ونقل مباشرة على شبكة MTV العالمية.

من أجمل اللحظات التي سجّلت في هذا الحفل هي لحظة الإعلان عن جائزة أفضل تحوّل لممثل على الشاشة والتي قدمتها الممثلة LupitaNyong’o التي قالت "منذ عام لم يكن أحد يعرفني ... واليوم لا أحد يعرف كيف يلفظ إسمي!". وقد تسلّم الجائزة منها الممثل Jared Leto الذي قال :"إنها جائزة بحد ذاتها أن تسلميني إياها". يذكر أن الشائعات ما زالت تتردد حول علاقة بين هذا الثنائي.

أما الفائز الأكبر في هذا الحفل فهو فيلم The Hunger Games: Catching Fire الذي حصد جائزة أفضل فيلم وممثل وممثلة.

فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم

The Hunger Games: Catching Fire

أفضل ممثلة

Jennifer Lawrence عن فيلم The Hunger Games: Catching Fire

أفضل ممثل

Josh Hutcherson عن فيلم The Hunger Games: Catching Fire

أفضل مواجهة

Orlando Bloom و Evangeline Lilly ضد الـ Orcs في فيلم The Hobbit: The Desolation of Smaug

أفضل قبلة

Jennifer Aniston و Will Poulter و Emma Roberts في فيلم We're The Millers

أفضل أداء

Zac Efron في فيلم That Awkward Moment

أفضل شرير

Mila Kunis في فيلم Oz The Great And Powerful

أفضل أداء كوميدي

Jonah Hill عن فيلم The Wolf of Wall Street

أفضل تحوّل على الشاشة

Jared Leto في فيلم Dallas Buyers Club

أفضل ممثل صاعد

Will Poulter عن فيلم We're The Millers

أفضل أداء مرعب

Brad Pitt في فيلم World War Z

أفضل ثنائي

Vin Diesel وPaul Walker في فيلم Fast and Furious 6

أفضل أداء شقيّ

Leonardo DiCaprio في فيلم The Wolf of Wall Street

أفضل لحظة موسيقية

Backstreet Boys في فيلم This Is The End

أفضل إطلالة

Rihanna في فيلم This Is The End

أفضل بطل

Henry Cavill في فيلم Man of Steel

أفضل شخصية

Shailene Woodley في دورTris Prior في فيلم Divergent

جائزة MTV Trailblazer

Channing Tatum

جائزة الأجيال

Mark Wahlberg