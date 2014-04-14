إصابة رائد بالحماية المدنية أثناء مشاركته في إخماد حريق بفرن مخبوزات في سوهاج‎

أصيب رئيس وحدة إطفاء الحماية المدنية بسوهاج أثناء مشاركته في إخماد حريق شب في فرن مخبوزات متوقف بسبب مصدر حراري بناحية جعفر بن أبي طالب بمدينة سوهاج .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقى أخطاراً من قسم شرطة ثان سوهاح ، يفيد بنشوب حريق في فرن مخبوزات بناحية جعفر بن أبي طالب بدائرة القسم .

انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده بمساعدة الأهالي ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بفرن مخبوزات متوقف ملك داود فهمي بخيت -54 سنة- فني بإدارة التعاون الزراعي .

ونتج عن الحريق أصابة الرائد محمد أيمن محمد ، رئيس وحدة إطفاء الحماية المدنية، بكسر بالقدم أثناء مشاركته في إخماد النيران وتم نقله لمستشفي سوهاج العام وتقديم العلاج اللازم وصرح له بالخروج .

أسفر الحريق عن إحتراق المخبز بالكامل، وبسؤال مالك المخبز أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري ونفي الشبهة الجنائية .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ، وتحرر عن ذك المحضر رقم 1338 إداري القسم ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .