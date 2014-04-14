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أمن سوهاج يفض مسيرة ليلية للإخوان ويضبط 2 من المشاركين بها

  • مصر
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فضت أجهزة الأمن بسوهاج مسيرة ليلية للعشرات من جماعة الإخوان المسلمين، عقب انطلاقها بشارع كورنيش النيل الغربي، بدائرة قسم أول مدينة سوهاج دون إخطار مسبق وترديد هتافات مناهضة للجيش والشرطة وألقت القبض على طالبين من المشاركين في المسيرة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بتجمع العشرات من جماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بشارع كورنيش النيل الغربي بدائر قسم أول مدينة سوهاج، مرددين بعض الهتافات المناهضة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة وتعطيل حركة المرور والخروج في مسيرة دون إخطار مسبق بالمخالفة لقانون التظاهر.

فانتقل العميدان حسين حامد مدير المباحث الجنائية، وخالد فرغل، رئيس فرع الأمن العام، وقوات من الأمن المركزي، وتمكنت القوات من تفريق المسيرة وضبط 2 من المشاركين فيها وهما «عمر. ع»، طالب، ويقيم بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج، و«حسن. م»، طالب، ويقيم بمركز أخميم.

تم التنسيق وإدارة الأمن الوطني بسوهــــاج، واتخـاذ الإجـــراءات الأمنيــة اللازمــة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1342 إداري وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

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