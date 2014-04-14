انطلاق فعاليات يوم المهنة الثالث في جامعة الإمام

افتتح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل أمس، فعاليات يوم المهنة والتوظيف في نسخته الثالثة والذي تنظمه وكالة الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات ممثلة بمركز خدمات التوظيف والأعمال الريادية، وذلك بقاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري في مبنى المؤتمرات والتعليم المستمر، وبحضور عدد من وكلاء الجامعة والعمداء والمشرفين وعدد من مسؤولي القطاعات العامة المشاركة في المعرض.

وأوضح أبا الخيل أن يوم المهنة الذي تنظمه الجامعة يأتي رغبة من الجامعة في تحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- للمساهمة في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لطلاب وطالبات الجامعة، معبراً عن سعادة الإنسان عندما يؤدي مهمة تخدم وطنه وأبناء هذا المجتمع على أي صعيد وفي مختلف المجلات والتخصصات.

وأكد أن أول من يجب الاهتمام بهم والعناية والتقدير هم أبناؤنا الطلاب والطالبات، وقال: من هنا سعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى وضع الخطط الإستراتجية والمناهج والطرق واستقطبت كافة الخبرات والكفاءات من كافة أنحاء العالم من أجل أن يتميز طلابها وطالبتها وخريجيها وخريجاتها كما هم منذ تأسيسها إلى اليوم، إضافة إلى العمل على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة وإدماجها للعملية التعليمية وتفعيلها في بيان الدور الريادي للجامعة وللمؤسسات المتعاونة مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وبين أبا الخيل أن يوم المهمة في دورته الثالثة يأتي ليضرب مثلا رائعاً للتقدم والتميز والاستفادة من الإيجابيات التي حدثت في العام الماضي ومعالجة النواقص والسلبيات، وذلك لم يأت من فراغ إنما جاء لان العاملين في هذا المجال وعبر مركز خدمات التوظيف والأعمال الريادية يستشعرون المسؤولية وينظرون إلى الأمانة نظرة تفاعلية ولذلك فإنهم جدوا واجتهدوا ونظموا من أجل تقديم ما يخدم طلابنا وطالبتنا.

وأكد مدير الجامعة على زملائه من عمداء الكليات والعمادات المساندة ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة العلمية في جميع أقسام الجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكزها أن يعطوا هذا الموضوع اهتماماً خاصاً، وقال: الواجب علينا أن نعتني بطلابنا وطالبتنا وأن نوجههم التوجيه الصحيح فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وحياتهم العلمية والعملية المستقبلية، فإن لم نقم بذلك فقد قصرنا في أداء الواجب وتحمل المسؤولية.

من جهته، أكد المدير العام لشركة إنجيوس العالمية للتطوير المهني مايكل باتريك أن مهمتهم في المملكة بدأت عام 2011 وقد ساعدوا أكثر من 18 ألف شاب وشابة في توفير فرص عمل مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة وفريق العمل في مركز التوظيف والاعمال الريادية على هذا التعاون متمنياً للجميع التقدم والنجاح.