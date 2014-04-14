روسيا تطالب الولايات المتحدة بالتدخل لمنع تدهور الوضع في شرق أوكرانيا

حذر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين من خطورة تدهور الأوضاع الأمنية بشدة في شرق أوكرانيا في غضون الساعات القادمة .

وطالب تشوركين – خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الليلة بشأن الوضع في أوكرانيا – نظيرته الأمريكية سرعة مناشدة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للتدخل بهدف الحيلولة دون تردي الوضع في أوكرانيا ، وذلك عقب انتهاء المهلة التي أعلنها الرئيس الرئيس الأوكراني أولكسندر تورتشينوف اليوم ، والتي شدد خلالها على شن حملة عسكرية واسعة إذا ما توقفت المظاهرات والاحتجاجات الدائرة في المناطق الشرقية من أوكرانيا .

واتهم السفير الروسي واشنطن بمساندة ما سماهم بـ “الراديكاليين” الذين يعملون علي زعزعة الاستقرار والأمن في أوكرانيا .

وقال تشوركين ” إن الإجراءات التي تتخذها السلطات في كييف في الوقت الحالي تعمل على تقويض الأوضاع الهشة بالفعل في البلاد ، حيث أصبح التعبير عن كراهية الروسي أمورا معتادة في كييف في ظل الظروف الراهنة ” .. وتابع قائلا ” إن هناك أصوات راديكالية في كييف لا تخفي مشاعر الكراهية والتحريض إزاء الروس المقيمين في أوكرانيا ، والذين باتوا الآن يواجهون تهديدات بالسجن” .

وأضاف السفير الروسي قائلا ” يتعين على المجتمع الدولي أن يطالب كييف بالتوقف عن محاربة مواطنيها في شرق أوكرانيا ، وأن تلتزم باتفاقات فبراير الماضي ، وأن تشرع في الحوار الوطني مع مشاركة جميع المناطق في شرق البلاد ” .

وبدورها ، أكدت السفيرة سامنثا باور المندوبة الآمريكية الدائمة بالأمم المتحدة على وقوف بلادها إلى جانب الشعب الأوكراني ، حيث سيتم تقديم منحة لمساعدة الاقتصاد في أوكرانيا .. مشيرة إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقوم بزيارة إلى كييف للوقوف على آخر تطورات الاوضاع .

وطالبت باور – خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة حول الوضع في أوكرانيا – بضرورة سحب روسيا المسلحين المحتشدين على الحدود الأوكرانية والبالغ عددهم نحو 40 ألف ، مشيرة إلى أنهم يقيمون المتاريس ونقاط العبور في 6 مدن على الطريق السريع المؤدي إلى كييف .

ونوهت إلى أن روسيا أنكرت منذ شهر واحد وجود أي نوايا لها في احتلال شبه جزيرة القرم ، وهم يقومون الآن باستخدام نفس التكتيكات .

من جانبه ، اتهم السفير مارك ليال جرانت مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، روسيا بفرض إرادتها على أوكرانيا من خلال انتهاج أساليب تعود إلى القرن الماضي ، على حد وصفه.

وقال جرانت – في كلمته إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الليلة – “إن روسيا تقوم بتنفيذ حملة منظمة ومنسقة لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا ، وهناك ما بين 35 ألف إلى 40 ألف رجل من العسكريين تم نشرهم على الحدود الأوكرانية ” .

وأشار إلى أن أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا يوم 25 مايو المقبل ، باعتبارها مسعى حقيق لحل الخلافات المتعلقة في البلاد .

بدوره ، أدان السفير جيرارد آرو مندوب فرنسا الدائم بالأمم المتحدة اندلاع أعمال العنف في شرق أوكرانيا ، وطالب روسيا بالعمل على نزع فتيل الأزمة .

وقال آرو – في كلمته إلى أعضاء مجلس الأمن – ” إن روسيا تقوم بإعادة ما سبق وأن شاهدناه في شبه جزيرة القرم منذ شهر واحد فقط ” .

أ ش أ