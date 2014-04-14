شرطة دبي تحذر من اختراق الحواجز الفاصلة بين الطرق

كشف العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، عن بعض الممارسات الخاطئة من قبل مستخدمي الطريق من المشاة، مشيراً إلى تسلق بعض الأشخاص الحاجز الأسمنتي الفاصل بين الشارع، أو العبور عبر فتحات الحاجز الشبكي، على الرغم من وجود معابر للمشاة وجسور قريبة منهم، محذراً من مغبة مثل هذه التصرفات التي تؤدي إلى حوادث خطرة.

وموضحاً أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت وقوع (362) حادثاً، تعرض فيها (94) شخصاً لحالات الدهس، أصيب منها (98) شخصاً بإصابات مختلفة، وتوفي فيها (11) شخصاً.

وأوضح العقيد المزروعي أنه برغم إطلاق الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي الحملات التوعوية من حين إلى آخر، فإن هناك أشخاصاً لا يعيرون اهتماماً لمسألة العبور الآمن، معرّضين بذلك أنفسهم وآخرين للخطر، مؤكداً أن (80%) من المشاة لا يمتلكون أي ثقافة لعبور الطريق، كما أن هناك إشكالية لدى البعض حول الالتزام بأماكن عبور المشاة.

وأشار إلى أنه تم تحرير أكثر من (59) ألفاً و(212) مخالفة عبور مشاة في غير الأماكن المخصصة للعبور عام 2013م، في حين تم تحرير (24) ألفاً و(85) مخالفة في الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي، وتعتبر هذه المخالفة مرتفعة، ويمكن تفاديها عبر زيادة الثقافة المرورية.

وأضاف أن شوارع دبي شهدت خلال العام الماضي (2947) حادثاً، تعرض فيها (380) شخصاً لحالات الدهس، أصيب منها (399) شخصاً بإصابات مختلفة، وتوفي فيها (46) شخصاً.

وأوضح العقيد المزروعي أن الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع وزارة العمل، أطلقت الأسبوع الماضي حملة «اعبر بأمان» التي تهدف إلى الحد من وفيات الدهس، ونشر الثقافة والوعي المروري لمستخدمي الطرق من المشاة، للحد من الحوادث المرورية التي يتعرضون لها أثناء عبورهم الشوارع، لتحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي.

بالوصول إلى صفر في المئة لوفيات الحوادث بحلول عام 2020م، مشيراً إلى أنه تم التعاون مع وزارة العمل، لكونها الجهة التي تتعامل مع الشركات، ولديها أعداد العمال، تمهيداً لإلقاء المحاضرات التوعوية لأكبر فئة منهم.

اعبر بأمان

قال العقيد المزروعي إن فريق عمل «اعبر بأمان» قدّم محاضرات توعوية، استفاد منها أكثر من 600 ألف عامل خلال السنوات الماضية، ولا يزال الفريق يواصل عمله، إذ قدّم في الأسبوع الماضي محاضرات توعوية لشركة أرابتك للمقاولات، استفاد منها (2500) عامل، وفي شركة الاتحاد الإنشائية بلغ عدد المستفيدين (2000) عامل، في حين استفاد (3200) عامل من شركة دتكو بلفور بيتي.

وقام الفريق بتقديم المحاضرات باللغات (العربية، والإنجليزية، والأوردو)، بيّن فيها الطريقة الصحيحة للعبور وأماكن العبور.