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استشاري ألماني يجري 12 عملية ركبة ويعاين 70 مريضاً في مستشفى خليفة بعجمان

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استشاري ألماني يجري 12 عملية ركبة ويعاين 70 مريضاً في مستشفى خليفة بعجمان استشاري ألماني يجري 12 عملية ركبة ويعاين 70 مريضاً في مستشفى خليفة بعجمان

استقبل مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بعجمان، طبيبا ألمانيا زائرا، وتستمر الزيارة لمدة أسبوع، يقوم خلالها بمعاينة عدد من الحالات المرضية التي لديها مشاكل صحية في الركبة، إلى جانب إجراء عمليات لعدد من هؤلاء المرضى.

وأفاد الدكتور وجيه استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بعجمان، أن الطبيب الزائر أولجر باتيس استشاري جراحة الركبة الصناعية بواسطة الملاحة الطبية باستخدام الكمبيوتر.

من جانبه قال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية إن وزارة الصحة تمضي قدما في تجهيز وحدة جراحة الطب الرياضي في مستشفى الشيخ خليفة بن زايد لتكون أحدث وحدة علاجية لإصابات الملاعب وترقيع الرباط الصليبي.

وأضاف الشامسي أن قسم العظام في مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بعجمان يقوم باستقبال حالات إصابات الملاعب والطب الرياضي يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك للفحص المبدئي وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي لهم، وذلك لعرضهم على طبيب متخصص وهو فرانسوا اكرش الذي سيزور مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في يونيو القادم.

والدكتور فرانسوا أكرش هو استاذ جراحة إصابات الملاعب وخاصة إصابات الركبة بمستشفى سانت أنطوان، وجامعة رينيه ديكارت في باريس.

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