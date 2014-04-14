أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

قائد عام شرطة عجمان يقلد 33 ضباطاً رتباً جديدة

Google+ Print
قائد عام شرطة عجمان يقلد 33 ضباطاً رتباً جديدة قائد عام شرطة عجمان يقلد 33 ضباطاً رتباً جديدة

قلد العميد علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة عجمان، صباح أمس، بقاعة الإمارات بمعهد تدريب الشرطة، بحضور العقيد عمر محمد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، الضباط المرفعين المشمولين بالقرار الوزاري رقم 174 لسنة 2014، الصادر عن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمن ترقية 33 ضابطاً من القيادة العامة لشرطة عجمان، منهم ضابطان من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب، و16 من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول، إضافة إلى ترقية 15 ضابطاً من رتبة مساعد أول إلى ملازم.

وتوجه قائد عام شرطة عجمان، بالتهنئة للضباط المرفعين، وحثهم على مواصلة العطاء وتظافر الجهود لتحقيق تطلعات الوطن نحو مزيد من الأمن والاستقرار، وتلبية حاجة الجمهور عبر الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، وتمنى في الوقت نفسه أن تكون الترقية بمثابة الدافع لهم ولغيرهم للمبادرة ،وبذل الجهد في سبيل تطوير العمل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية