قائد عام شرطة عجمان يقلد 33 ضباطاً رتباً جديدة

قلد العميد علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة عجمان، صباح أمس، بقاعة الإمارات بمعهد تدريب الشرطة، بحضور العقيد عمر محمد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، الضباط المرفعين المشمولين بالقرار الوزاري رقم 174 لسنة 2014، الصادر عن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمن ترقية 33 ضابطاً من القيادة العامة لشرطة عجمان، منهم ضابطان من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب، و16 من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول، إضافة إلى ترقية 15 ضابطاً من رتبة مساعد أول إلى ملازم.

وتوجه قائد عام شرطة عجمان، بالتهنئة للضباط المرفعين، وحثهم على مواصلة العطاء وتظافر الجهود لتحقيق تطلعات الوطن نحو مزيد من الأمن والاستقرار، وتلبية حاجة الجمهور عبر الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، وتمنى في الوقت نفسه أن تكون الترقية بمثابة الدافع لهم ولغيرهم للمبادرة ،وبذل الجهد في سبيل تطوير العمل .