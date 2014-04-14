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مبادرة لتكريم الخادمات المثاليات في رأس الخيمة

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مبادرة لتكريم الخادمات المثاليات في رأس الخيمة مبادرة لتكريم الخادمات المثاليات في رأس الخيمة

أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة مبادرة تكريم الخادمات المثاليات وستقوم الجمعية بعقد ندوة الخميس المقبل في هيئة إذاعة رأس الخيمة الساعة التاسعة صباحا يحضرها عدد من المسؤولين المتحدثين، ويصاحبها تكريم بعض من قدماء الخدم في دولة الإمارات ويأتي هذا اليوم من منطلق حرص الجمعية على الاهتمام بهذه الفئة والإحسان إليهم وكيفية معاملتهم والتعامل معهم وما هي حقوقهم وواجباتنا تجاههم.

وكشف خلف سالم عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أن إقامة مثل هذه المبادرة يأتي ضمن اهتمام الجمعية بحملات توعوية منوعة لكافة شرائح المجتمع، وخاصة فئة الخادمات، مؤكدا أن المبادرة توطد العلاقة بين الاسرة والخادمة والتي تعتبر فرداً من العائلة حيث إن بعضهن أكملن أكثر من 10 أعوام في الخدمة.

 

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