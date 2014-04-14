الرميثي يتفقد سير العمل في »إصلاحية العين«

اطّلع معالي محمد خلفان مطر الرميثي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، على سير العمل في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي قسم العين، وكان في استقباله العقيد محمد سيف مطر الزعابي، مدير الإدارة، ورؤساء الأقسام والضباط.

وأكد الرميثي، حرص شرطة أبوظبي على الارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية وتطويرها، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتوفير الامكانات كافة في مجال إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية.

واستمع معاليه إلى شرح مفصل عن مهام العمل، ودوره في تأمين وحماية الموقوفين والإجراءات المتبعة وبرامج التأهيل والإصلاح للنزلاء والموقوفين. ووجه الرميثي خلال اجتماع عقد بقاعة الاجتماعات، بضرورة اتخاذ الإجراءات الأكثر فعاليةً ودقةً في مجال التعامل مع الموقوفين والنزلاء، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما كرّم نائب القائد العام لشرطة أبوظبي المشاركين والمتميزين بجائزة مدير الإدارة للتميز في دورتها الثالثة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في تأدية المهام والوظائف الموكلة إليهم؛ ليكون حافزاً لهم ولزملائهم.

رافق نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، خلال الجولة، العميد محمد راشد كشيم الشامسي، مدير إدارة الديوان بشرطة أبوظبي، بحضور العقيد محمد سيف مطر الزعابي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي، وعدد من رؤساء الأقسام والضباط.