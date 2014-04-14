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الوفد الطاجيكي يشيد بدور جمعية حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر

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الوفد الطاجيكي يشيد بدور جمعية حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر الوفد الطاجيكي يشيد بدور جمعية حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر

استقبل محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بحضور خالد الحوسني أمين السر العام، محمد سالم الكعبي، وجميلة الهاملي أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء الجمعية، وفداً رفيع المستوى من جمهورية طاجيكستان ضمن زيارة الوفد الرسمية إلى الدولة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب وجهود الدولة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر؛ حيث أشاد الوفد بدور الجمعية في جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

ضم وفد جمهورية طاجيكستان ممثلين من الطاجيكستانية من وزارة الخارجية، وزارة الداخلية والأمن القومي والنيابة العامة.

ورحب الحمادي بالوفد الزائر معتبراً أن وفد جمهورية طاجيكستان من الوفود المهمة التي زارت الجمعية، لتعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، والاستفادة من خبرات الطرفين للتعامل مع هذه القضايا البشعة.

وأكد محمد الحمادي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان بشكل عام، والقضاء على جرائم الإتجار بالبشر بشكل خاص، وأن مؤسسات الدولة العاملة في هذا المجال تسعى إلى حماية الحقوق والحريات لكل فرد مقيم على أرض الدولة، وتتضافر الجهود بين الجهات المعنية سواء حكومية أو مجتمع مدني من أجل محاربة الجرائم ذات الطابع الدولي كجريمة الإتجار بالبشر، وغيرها من الجرائم التي باتت تهدد مجتمعاتنا العربية.

وقدم الحمادي شرحاً وافياً عن أهداف وأنشطة وبرامج لجان الجمعية، مسلطاً الضوء على لجنة مكافحة الاتجار بالبشر وآلية استقبال الحالات والتعامل معها وتأهيلها نفسياً ومعنوياً.

كما شكر الحمادي وزارة الخارجية على حرصها واهتمامها بزيارة الوفود الرسمية المعنية بحقوق الإنسان لمقر جمعية الإمارات.

وأشاد الوفد الزائر بدور جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، واعتبروا هذه الزيارة بمثابة تعزيز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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