تخريج محمد بن سلطان في أكاديمية ساند هيرست العسكرية

شهد سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل تخرج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان في كلية ساند هيرست الملكية العسكرية في المملكة المتحدة.

كما حضر الحفل الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين، وعدد من الشيوخ والعميد ركن طيار إسماعيل أمين العوضي الملحق العسكري في سفارة الدولة في المملكة المتحدة.

وكان في استقبال سمو الشيخ سرور بن محمد وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن محمد لدى وصولهم ميدان الاحتفال الجنرال سير ريتشارد شيريف ممثل ملكة بريطانيا في الحفل، والسير جنرال ستيوارت سكيتس قائد كلية ساند هيرست العسكرية.

واستعرض قائد الكلية في بداية الحفل طابور الخريجين من بينهم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان وعدد من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي والأقطار العربية.

بعد ذلك استأذن قائد الطابور لبدء الاستعراض، حيث قدم الخريجون عرضا عسكريا بالسير البطيء ثم بالسير العادي مؤدين التحية العسكرية.

عقب ذلك تقدم طابور العرض بهيئة الاستعراض الى الأمام.

وكان سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم توجهوا قبل بداية الحفل الى مبنى الكلية، حيث سجل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة كلمة في سجل كبار الزوار.

والتقى سموهم عددا من الضيوف وطلبة الكلية في حديقة الكلية وتبادلوا معهم الأحاديث الودية حول البرامج والمناهج العسكرية والتدريبات التي تلقوها خلال فترة دراستهم في الأكاديمية وهنأوا الخريجين، متمنين لهم كل التوفيق والسداد.

وأشاد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بعراقة أكاديمية ساند هيرست الملكية العسكرية في المملكة المتحدة وسمعتها الطيبة بين جميع الكليات العسكرية في العالم، منوها سموه بالعلاقات التاريخية الطيبة التي تربط دولة الإمارات بالمملكة المتحدة.

وأكد سموه على المستوى العالمي الذي تحظى به أكاديمية ساند هيرست وما تضطلع به من دور في إعداد وتأهيل الضباط سواء من الناحية النظرية العلمية ام من ناحية التدريب والأداء.

وثمن سموه الجهود التي يبذلها المسؤولون في الكلية في سبيل تطوير برامج وخطط أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في مواكبة التطورات العلمية والعسكرية.. معربا سموه عن تقديره لجميع القائمين على الأكاديمية على جهودهم.

من جانبه رفع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة الشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، على الرعاية والاهتمام والدعم طوال فترة دراسته.

وعاهد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة القيادة الرشيدة للدولة ببذل المزيد من الجهد من أجل الوطن الغالي تيمناً بمبادئ وفكر ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي علمنا حب الوطن والناس والتراث الأصيل والإنسانية وبذل الغالي والنفيس من اجل خدمة والوطن ورفع اسم الإمارات عاليا في كافة المحافل والمناسبات المحلية والدولية، مؤكدا أنه سيكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.

خدمة الوطن

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة إنه يتطلع الى خدمة الوطن بعد تخرجه في كلية ساند هيرست العسكرية، مؤكدا ان الإمارات بحاجة الى طاقات الشباب لبناء مستقبل واعد ومشرف لنا جميعا.

إضاءة

أكاديمية ساند هيرست التي أنشئت في القرن الثامن عشر، تعد من أرقى الأكاديميات العسكرية في العالم، وتخرج فيها عدد من القادة في الدول الخليجية والعربية والأوروبية. وتستقطب الكلية في كل دورة نخبة من الطلبة يتلقون فيها التدريب في مجال القيادة والمهارات العسكرية القيادية لمدة سنة وأكثر، تؤهلهم لأن يكونوا قادة المستقبل في قوات وجيوش بلادهم. ويتوج العمل الدؤوب والالتزام بأنظمة الدراسة سنوياً بحفل تخريج طلبة كلية ساند هيرست العسكرية الملكية.