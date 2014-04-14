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"النقابات العمالية" تطالب بالحد الأدنى للأجور بديلا عن "المنحة ياريس"

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"النقابات العمالية" تطالب بالحد الأدنى للأجور بديلا عن "المنحة ياريس" "النقابات العمالية" تطالب بالحد الأدنى للأجور بديلا عن "المنحة ياريس"

طالب الدكتور أسامة عبد اللطيف رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور وحكومة المهندس إبراهيم محلب، بإلزام المجلس القومى للأجور، بإصدار قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، وذلك خلال الاحتفال بعيد العمال فى أوائل شهر مايو المقبل.

وأكد عبد اللطيف فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أنه خلال السنوات الماضية كان يقف العمال فى عيدهم ويهتفون "المنحة ياريس" واليوم وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، نرفض تكرار مثل هذه العبارات، ولابد من حفظ كرامة العمال من خلال وضع حد أدنى للأجور يليق بهم ويوفر لهم المعيشة المناسبة .

وأوضح عبد اللطيف أن العمال هم عصب الإنتاج والاقتصاد المصرى وعلى رعايتهم صحيا واجتماعيا والحفاظ على حقوقهم، حتى يتمكنوا من المساهمة فى الاقتصاد بصورة قوية وفعالة تعيد لمصر مكانتها.

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