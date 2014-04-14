الهيئة العربية للتصنيع: مصر تنتج 98 % من مكونات طائرة التدريب ” k 8 “

قال اللواء محمد زين العابدين، رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن مصر لديها القدرة على تصنيع 98% من طائرة التدريب «k 8» بإنتاج مشترك مع الصين.

وأوضح «زين العابدين»، في حواره مع الإعلامي نصر القفاص، مقدم برنامج «مصر كل يوم» على قناة «المحور»، مساء الأحد، أنه «منذ عام 1960 تم البدء في مشروعات إنتاج الطائرات في مصر، حيث تم تصنيع أجزاء من الطائرة أسرع من الصوت، إلا أنه تم التوقف بعد هزيمة 1967».

وأضاف: «تصنيع الخزنات الإضافية للطائرات بدأت مصر في تصنيعه منذ حرب الاستنزاف بعد هزيمة 5 يونيو لأنها كانت في حاجة إليها، وبعد ذلك بدأت مصر في تطوير طائرات مع فرنسا والبرازيل».

وأكد «زين العابدين»، أن مصر تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لتطوير الطائرات وتصنيعها صناعة شبه كاملة، موضحا أن هناك دولتين في العالم فقط تنتجان الطائرة كاملة هما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.