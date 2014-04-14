لاعب أتليتكو مدريد يعترف: ريال مدريد وبرشلونة هما المرشحان الأوفر للتويج بالليجا

(إفي): قال لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني ماريو سواريز اليوم عقب الفوز على خيتافي بهدفين نظيفين إن ريال مدريد وبرشلونة "بكل تأكيد" هما المرشحان الأوفر حظا للتتويج بالليجا.

تأتي تصريحات اللاعب على الرغم من تصدر أتلتيكو مدريد للبطولة برصيد 82 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الريال صاحب المركز الثاني وأربعة عن برشلونة الثالث.

وقال لاعب الوسط في تصريحات صحفية عقب المباراة "أتلتيكو بتاريخه من ضمن الكبار، ولكن البرسا والريال هما الأوفر حظا، ولكن نحن بالأسلحة التي في حوزتنا وبوحدتنا يمكننا تقديم أشياء جميلة، المنافسة لم تنته حتى الآن".

وأكد سواريز أنه كان يدرك مدى "قسوة" مباراة خيتافي، مشيرا إلى أنه عقب اهدار دييجو كوستا لركلة جزاء ظن أن الأمور قد تتحول للأسوأ.

وأضاف اللاعب "هذا لم يحدث وفرضنا شخصيتنا وسعينا وراء الهدف الثاني الذي أحرزه كوستا، هذا أمر جيد له وللفريق".