رسالة عاطفية من ألفيش لزملائه وجماهير برشلونة قبل الكلاسيكو

(إفي): دعا الظهير الأيمن لبرشلونة الإسباني، البرازيلي داني ألفيش بحسابه على شبكة (إنستجرام) الاجتماعية جماهير الفريق واللاعبين للتوحد قبل كلاسيكو نهائي كأس الملك الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد على ملعب ميستايا.

وقال ألفيش في رسالة على حسابه "معا حتى النهاية، نحن دائما من نتحمل مسئولية مجد هذا الفريق والنادي، نحن من يجب علينا أن نتفوق على أنفسنا في المواقف الصعبة، والآن أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف اللاعب "سنظل معا، هؤلاء اللاعبون هم الأفضل مهما قيل، سواء كانت النتائج سيئة أم جيدة، فإن ما يقوم به هذا الفريق والروح التي يلعب بها تجعلني فخور بكوني معهم".

واختتم ألفيش رسالته، التي تأتي عقب الخسارة من غرناطة في الليجا بهدف نظيف بقوله وتقهقره للمركز الثالث "برشلونة حتى الموت وما بعده".