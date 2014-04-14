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ليون يزيد جراح سان جيرمان بعد توديع دوري الأبطال

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ليون يزيد جراح سان جيرمان بعد توديع دوري الأبطال ليون يزيد جراح سان جيرمان بعد توديع دوري الأبطال

(إفي): لم يستفق باريس سان جيرمان من صدمة الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي، حيث خسر للمباراة الثانية على التوالي على ملعب ليون بهدف دون رد في قمة الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

وذاق البي إس جي مرارة اليوم الهزيمة الثانية خلال أربعة أيام، والثانية في الدوري هذا الموسم بعد هزيمة إيفيان في الجولة 16.

وفي غياب الهداف المصاب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ورغم مشاركة غالبية النجوم الأساسيين، حقق ليون الفوز بين جماهير جيرلاند بهدف لاعب الوسط جوردان فيري من تسديدة بعيدة المدى بعد قطع الكرة من النجم الأرجنتيني إزيكيل لافيتزي في الدقيقة 31.

وقبل خمس جولات من الختام الرسمي، يظل حامل اللقب الباريسي في الصدارة بـ79 نقطة، بفارق 10 نقاط عن موناكو الوصيف، والذي يتمسك ببصيص الأمل في المنافسة على اللقب في موسمه الأول بعد الصعود من الدرجة الثانية.

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