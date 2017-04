السفير العراقي يشكر خادم الحرمين

أعرب سفير العراق لدى المملكة الدكتور غانم علوان الجميلي، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- على توجيهه بنقل التوأم السيامي العراقي (كرستيان وكريس) إلى المملكة وإجراء عملية الفصل لهما في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض، سائلاً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته - حفظه الله- وأن يلبسه تاج العافية وأن يديم نعم الأمن والأمان على المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

