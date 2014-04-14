أبحاث أساسات التربة في المنتدي العلمي الثالث بهندسة طنطا

أكد الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق خليل رئيس جامعة طنطا أن الجامعة استثمرت موقعها العلمى وطاقات علمائها وخبراتهم فى إنشاء معمل أبحاث ميكانيكا التربة وهندسة الإنشاءات بهدف توفير الدراسات الجيوتقنية للمنشآت الحكومية والأهلية والمشاركة البناءة لضمان الجودة للأنشطة الإنشائية طبقاً للماعير والمواصفات وإعطاء التوصيات الخاصة بنوع الأساسات المقترحة والتوصيات الخاصة بسند وسلامة المنشآت المجاورة أثناء تنفيذ الأساسات.

> جاء ذلك في كلمته أمام المنتدي العلمي الثالث للهندسة الجيوتقنية والذي عقد بكلية الهندسة بجامعة طنطا، وحضره نخبة من المتخصصين فى مجال الهندسة الإنشائية والجيوتقنية من الجامعات المصرية.

> وتدور أهداف المنتدي حول وضع حجر أساس لعلاقة متميزة وطويلة المدى فى مجال العلم والتكنولوجيا بين الخبراء والباحثين والمشتغلين فى مجال المشروعات الإنشائية ، وإتاحة فرصة للباحثين كى يستفيدوا من الأفكار الجديدة .