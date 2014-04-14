مناقشة آفاق البحوث العلمية في مجال الإعلام المجتمعي

نظم كرسي اليونسكو للإعلام المجتمعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية صباح اليوم حلقة نقاش بعنوان: آفاق البحوث العلمية في مجال الإعلام المجتمعي، وأدار الحلقة أستاذ الكرسي الدكتور عبدالله بن ناصر الحمود وشارك فيها كل من الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان، والأستاذ الدكتور فهد الطياش، والدكتور فايز بن عبدالله الشهري، وحضرها عدد من أساتذة الإعلام وطلاب الدراسات العليا.

وتناول المشاركون مجمل التغيرات التي طرأت على الإعلام، حيث تراجعت وسائل الإعلام التقليدية مقابل الوسائل التقنية الحديثة أو ما بات يعرف بالإعلام الجديد، وما صاحب ذلك من تغير في أنماط الاتصال وتشاركية الوسائل، وما يتم خلالها من تفاعلية وتبادل للأخبار والأفكار بعيداً عن الرقابة أو تأثير النخب.

كما دعا المشاركون لمواكبة الجامعات وكليات الإعلام والكراسي البحثية للتحديات التي يعيشها الإعلام في ظل التقنيات المتسارعة، حيث تحتاج المناهج البحثية والمقررات الدراسية للتعديل والإضافة بما يفي بالحاجة في مجال الإعلام المجتمعي.

وشدد المشاركون على أهمية تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتقديم دورات تدريبية مكثفة في مجالات الإعلام الجديد، وكذلك ضرورة استطلاع ومشاركة تجارب المؤسسات الإعلامية والاكاديميات العريقة وترجمة المراجع والبحوث المتخصصة الحديثة ، إضافةً لضرورة تحرير المصطلحات الإعلامية وتحديدها بشكل واضح يتلاءم مع المرحلة التي يعيشها الإعلام وبما يخدم المجالات البحثية.