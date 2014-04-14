صلاح المزروع يفتتح فعاليات «مؤتمر اقتصاديات الدواء» في العاصمة وبمشاركة دولية

انطلقت امس الأحد فعاليات المؤتمر السعودي العالمي الثالث لاقتصاديات الدواء وتقييم التكنلوجيا الصحية (HTA) الذي تنظمه مدينة الملك سعود الطبية على مدى يومين، وذلك بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بالرياض برعاية من معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة ونيابة عنه افتتح المؤتمر وكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية الدكتور صلاح المزروع. وأكّد رئيس المؤتمر الدكتور خالد بن محمد الردادي خلال كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح بأن المؤتمراصبح ملتقى الخبراء والمختصين في هذا المجال، وما نشاهده اليوم هو نتاج عمل دؤوب من جميع الزملاء على مدار عام كامل، ودعم كبير من سعادة وكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية الدكتور صلاح بن فهد المزروع وسعادة المشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، ويشاركنا في هذا المؤتمر منظمة ispor ومنظمة NICEومنظمة NHSومنظمة FDA العالمية، والتي يشارك بعضها لأول مرة في الشرق الأوسط، وسوف يتم عرض عدد من الأوراق العلمية المهمة والتي سوف تساعد صناع القرار في اتخاذ قرارات سليمة تسهم في الاستخدام الأمثل للموارد، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لكل من ساهم في عقد هذا المؤتمر والشكر موصول لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبد الكريم والذي أسهم في وضع اللبنات الأولى لهذا المؤتمر وكل الشكر لكل اللجان المنظمة والمشاركة معنا في تنظيم هذا المؤتمر بعدها كانت كلمة المشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية الدكتور صالح التميمي والتي أشار فيها إلا أن هذا المؤتمر مهم وتلتقي فيه العقول والخبرات للتفكير خارج الصندوق وكيف نجعل الدواء متوفر للمريض بأفضل معايير الجودة والثمن وخاصة وان المملكة ستواجه خلال الخمس سنوات القادمة ثلاثة تحديات هي: زيادة الطلب على الخدمة العلاجية وخاصة مع ارتفاع سكان عدد المملكة، والتحدي الثاني هو زيادة تكلفة العلاج وخاصة في ظل الزيادة على طلب العلاج والدواء والتحدي الثالث هو التغير في نمط المرض، كونه 70% من الوفايات في المملكة بسبب الأمراض المزمنة، وهذه من ابرز التحديات حيث انه من بين كل ثلاثة سعوديين هناك شخص مصاب بمرض مزمن، كما أن نسبة السمنة مرتفعة في المملكة ووصلت إلى 36% كذلك مرض السكري والذي وصلت نسبة المصابين ل 26% بعد سن الثلاثين من عمرهم وكذلك الضغط الذي وصلت نسبة عدد المصابين فيه 22%، وامام هذه التحديات يتوجب علينا ايجاد الحلول والبدائل المناسبة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية ونتطلع لأن يخرج المؤتمر بتوصيات لمواجه هذه التحديات، واختتم كلمته بالشكر الجزيل لعموم المشاركين والمنظمين

بعدها كانت كلمة وكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية الدكتور صلاح المزروع، حيث قال فيها: أتقدم باسم معالي وزير الصحة بوافر الشكر لكل الحضور سائلين العلي القدير أن يكتب لكم النجاح أن الهدف الحقيقي من مؤتمر اقتصاديات الدواء هو تبادل الخبرات ومتابعة التطورات المستجدة في اقتصاديات الدواء وقد اهتم المسؤولون في الصحة بكل جديد في اقتصاديات الدواء الذي يعتبر من أهم الخدمات الصحية وتحرص الوزارة على دعم كافة المؤتمرات التي تخدم الإنسانية ومن هنا يبرز دور المملكة في استقطاب التجارب الناجحة اشكر الدكتور خالد الردادي واللجان المشاركة في المؤتمر

بعدها كانت كلمة البرفسور الدكتور ابراهيم السراء رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية وأوضح فيها:

يعتبر الدواء عنصراً أساسياً في سبيل توفير الخدمات الصحية سواء في الوقاية من الامراض او في معالجتها ومن الطبيعي أن تتبلور السياسة الدوائية وطرائق التعامل مع مسألة الدواء في إطار الاهداف العامة للنشاط الصحي بشكل عام والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الصحية في المملكة، وفي وقت تتنامى فيه سوق الدواء بالمملكة بشكل سريع وفي ظل الزيادة الملحوظه في معدل استهلاك المواطن السعودي وضرورة استخدام الموارد المتاحة لتوفير أقصى قدر ممكن من الفعالية والكفاءة واصبح من الضروري تسليط الضوء على أهمية اقتصاديات الدواء حيث تشكل تكلفة الدواء نسبة متزايدة من التكلفة الكلية للخدمات الصحية، ومن هنا يبرز علم اقتصاديات الدواء في تحديد بدائل العلاج الأكثر اقتصادا مع توفير الحد الأقصى من الرعاية الصيدلانية المثلى، حيث يلعب علم أقتصاديات الدواء دوراً مهما مما سوف يساعد صانعي القرار في الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الصحية المثلى وتجسيدا لهذه المبادئ الضرورية يعقد المؤتمر السعودي العالمي الثالث لاقتصاديات الدواء، تحت شعار الجهود المبذولة نحو الوصول الى الاستخدامالأمثل للدواء، استمرارا للنجاحات التي حققها المؤتمر بنسختيه السابقة، حيث يعني بتسليط الضوء على أهمية علم اقتصاديات الدواء للمساعدة في التحكم بالتزايد المطرد في تكاليف الرعاية الصحية والحصول على الحد الأقصى من منفعة المستحضرات الصيدلانية والتقنية الصحية الأخرى ضمن الموارد المالية المحدودة فضلا عن تسحين جودة الخدمات الصحية المقدمة , وكل الشكر لكل من ساهم في اعداد وتنظيم هذا الملتقى .

واختتم حفل الافتتاح بتكريم راعي الحفل والمتحدثين وتكريم اللجان المنظمة والجهات المشاركة ومن بينها صحيفة الرياض بعدها بدأت جلسات المؤتمر والتي تستمر على مدار يومين ويشارك فيها متحدثون من داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن هناك معرضاً مصاحباً للمؤتمر شاركت فيه العديد من الجهات المختصة.