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أستاذ جامعي يقدم محاضرة عن (الحلم الصيني وطرق تحقيقه)

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أستاذ جامعي يقدم محاضرة عن (الحلم الصيني وطرق تحقيقه) أستاذ جامعي يقدم محاضرة عن (الحلم الصيني وطرق تحقيقه)

    افتتح وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي أستاذ كرسي الشيخ عبدالعزيز التويجري للدراسات الإنسانية الدكتور محمد بن سعيد العلم أمس، محاضرة (الحلم الصيني وطرق تحقيقه) والتي ألقاها الدكتور فوتشي مينغ (أمين) رئيس قسم اللغة العربية في جامعة بكين، عضو لجنة إدارة كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية في جامعة بكين والأمين العام لها، والتي تأتي ضمن برنامج (الأستاذ الزائر) للكرسي.

وأوضح الدكتور فوتشي مينغ (أمين) كيف أنطلق الحلم الصيني والهدف الذي سعى من خلاله العديد من الرؤساء الذي تولوا إدارة البلاد لتحقيقه، وأشار إلى ما تحقق من قفزات في الجانب الاقتصادي، حتى شهدت الصين تطوراً سريعاً.

ونوه أنه رغم هذا التطور إلا أنها ما تزال دولة نامية، لكثرة السكان والتوزع الجغرافي المؤثر على الاقتصاد، مشدداً على أن هناك جهودًا بذلت من أجل تحسين مستوى دخل الشعب.

وكشف أن الحلم تواصل من أجل بناء مجتمع منسجم وبناء عالم متناغم، وبات كافة الشعب الصيني يعرف الحلم ويسعى لتحقيقه من خلال المساهمة فيه، مطالباً أن يكون لكل دولة حلم تسعى لتحقيقه، وأن يكون هناك تناغم بين الانسان وما حوله.

من جهته، رحب الدكتور العلم باسم مدير الجامعة بالضيف والمشاركين في المحاضرة، وأشاد بالعلاقات الصينية في مختلف المجالات والأصعدة، وبين أنه لمس خلال زيارته للصين تقدير الشعب الصيني لحكومة وشعب هذه البلاد، منوهاً أن هذا المنشط ما هو إلا أحد ثمار الهيئة العلمية للكرسي.

من جانب آخر، أوضح الملحق الثقافي السعودي الأول بالصين سابقاً الدكتور صالح بن حمد الصقري أن العلاقات السعودية الصينية علاقات قوية في مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية، مشيراً إلى الدور البارز الذي يوليه الضيف في دعم اللغة العربية في الصين.

وتناول الصقري الدور البارز لحكومة المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات للصين بعد الزلزال الذي وقع عام 2008م.

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