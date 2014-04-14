هيئة الإذاعة والتلفزيون تنظم برنامجاً تدريبياً مكثفاً للمقبولين والمقبولات للعمل مذيعين

نظمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم برنامجاً تدريبياً مكثفاً للمقبولين والمقبولات في التدريب للعمل مذيعين في الهيئة، وسيتم خلال البرنامج الذي ينظم بمبنى إذاعة الرياض بالهيئة ويستمر أسبوعين التركيز بشكل مكثف على اللغة العربية ومهارات الأداء والإذاعي والتلفزيوني ومهارة تقديم البرامج الحوارية وبناء الشخصية الإعلامية.

وسيخضع المتدرب بعد اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح لفترة أخرى تحت التجربة مدتها شهر ونصف سعياً من الهيئة لتأهيلهم إعلامياً ولغوياً ونظرياً وتطبيقياً.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد أعلنت عن فتح باب قبول طلبات المذيعين والمذيعات من حملة المؤهل الجامعي المتفرغين في جميع مناطق المملكة عن طريق التواصل الإلكتروني حيث تم بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات إجراء المقابلات الشخصية والتجارب الصوتية للجميع من قبل لجنة متخصصة، ووقع الاختيار على أكثر من ثلاثين مذيعاً ومذيعة للإذاعة والتلفزيون ممن سيتم تعيينهم في الهيئة بعد إنهاء إجراءات قبولهم وتدريبهم وثبات قدرتهم على أداء العمل.