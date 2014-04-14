متمردو جنوب السودان ينفون ماتردد عن إعتقال إثنين من قادتهم فى إثيوبيا

نفى متمردو جنوب السودان ماتردد عن قيام السلطات الاثيوبية بإعتقال إثنين من قادتهم فى منطقة جامبيلا الواقعة غرب إثيوبيا.

وأوضح مركز /والتا/ الاعلامى الاثيوبى ـ الذى أورد النبأ اليوم ـ أن هذا النفى يأتى ردا على ماتردد عن إعتقال وزير السياحة السابق بجنوب السودان جابرييل تشانج ووزير الشباب والرياضة السابق ماكوتش تينى فى منطقة جامبيلا بدعوى قيامهما بمحاولة نقل وقود إلى المتمردين.

يذكر أن هذين الوزيرين السابقين عضوان بجماعة المتمردين التي يقودها نائب الرئيس السابق بجنوب السودان ريك مشار.

ومن جانبه ، نفي جيمس داك المتحدث باسم مشار ماتردد عن اعتقال هذين المسؤولين ، ووصف ماتردد عن ذلك بأنه أكاذيب ملفقة.

وقال المتحدث ” إن جابرييل أحد الأعضاء البارزين فى وفدنا بمحادثات أديس أبابا للسلام فى جنوب السودان ، وان السلطات فى مدينة جامبيلا استقبلته بترحاب وانه يتحرك بحرية ، كما أن تينى يمثل أحد قواعدنا فى ولاية أعالى النيل ، ونحن لا نتلقى دعما لوجستيا من إثيوبيا ” .

وأشار المركز الاعلامى الاثيوبى إلى أن المتحدث ذكر أن هذين المسؤولين ليسا من المسؤولين عن تقديم دعم لوجستى للمقاتلين المتمردين.

> أ ش أ