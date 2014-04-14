حكيم : مشاركتى فى برنامج مع هيفاء وهبى يعتمد على الحدث الكوميدى

قال المطرب الشعبى حكيم أنه سعيد بوصوله إلي بيروت للمشاركة فى إطلاق أولى مواسم البرنامج الكوميدى ( شكلك مش غريب ) الذي سيعرض على قناة (إم بى سى) التليفزيونية الفضائية بالمشاركة مع هيفاء وهبى، ويعتمد البرنامج على الحث الكوميدى.

وقال حكيم ـ فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – ” إن البرنامج الجديد (شكلك مش غريب) فكرته خفيفة ، ويشارك به إلي جانب هيفاء وهبى المخرج محمد سامى والفنانة ميس حمدان والإعلامى تامر عبد المنعم ونخبة أخرى من الفنانين”.

وكان حكيم قد وصل إلي بيروت مساء اليوم، ويعقد مؤتمرا صحفيا غدا /الإثنين/ لإعلان تفاصيل برنامج (شكلك مش غريب) الذى تنطلق أولى حلقاته السبت القادم ، ويقوم خلاله الفنانون بتقليد شخصيات النجوم الكبار كفيروز وأم كلثوم ومايكل جاكسون.

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