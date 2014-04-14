الجزائر: حركة “بركات” المعارضة تدعو للنزول إلى الشارع عشية الانتخابات

دعت حركة “بركات” الجزائرية المعارضة فى بيان لها اليوم المواطنين الجزائريين إلى الاعتصام يوم الاربعاء القادم ـ عشية الانتخابات الرئاسية ـ أمام مقر الجامعة المركزية وسط العاصمة الجزائرللتنديد باستمرار النظام الحالى .

وأفادت الحركة ـ فى بيانها ـ بأن “الوقت قد حان الان وأكثر من أى وقت مضى لاعلان الغضب لحماية البلاد من المأزق التاريخى والانجراف الذى يريد أن يزج فيه البلاد النظام الحالى الذى يخدم القوى المفترسة.”

وأشارت “بركات” إلى أنه عشية – ما اسمتها – الانتخابات الوهمية،” يتأكد أن اضمحلال الدولة وظهور مهزلة مخجلة التى يراد للمواطنين أن يفتخروا بها، يحتم على الحركة واجب تحمل المسؤولية التاريخية لتوفير قوة ضد انقلاب يحاك ضدّ الجزائر”… مؤكدة أن ساعة الحرية قد دقت ولم يعد هناك مجال لجعل الجزائر رهينة لهذا النظام .”

> أ ش أ