الجزائر: القضاء على اربعة ارهابيين فى ولاية “خنشلة”

أفاد بيان صدرعن وزارة الدفاع الجزائرية بأنه تم القضاء على اربعة ارهابيين خطيرين أمس الاحد ببلدية جلال الواقعة على بعد 80 كلم جنوب غرب ولاية “خنشلة “.

وجاء فى البيان أن العملية تمت بإقليم الناحية العسكرية الخامسة عقب تمشيط عسكرى اسفر عن القضاء على الإرهابيين الأربعة واستعادة أربعة رشاشات من طراز كلاشينكوف وكمية كبيرة من الذخيرة .

وبذلك يرتفع عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم اليوم إلى 6 إرهابيين حيث تمكن الجيش الجزائرى فى الصباح من القضاء على اثنين من الإرهابيين فى ولاية تيزى أوزو بالناحية العسكرية الأولى .

أ ش أ