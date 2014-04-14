قائد بقوات حفظ السلام فى الصومال : سنتقدم نحو معاقل جديدة لجماعة الشباب المتطرفة

تعهد قائد جنود جيبوتى المشاركين فى بعثة الاتحاد الأفريقى لحفظ السلام فى وسط الصومال بالتخطيط للتقدم نحو معاقل جديدة لجماعة الشباب المتطرفة.

ونقل مركز ” والتا ” الاعلامى الاثيوبى عن القائد على عبدو قائد جنود جيبوتى فى منطقة حيرن قوله ” إن الجنود يعتزمون الاستيلاء على مدينة جلالأقسى فى المنطقة خلال الشهر الحالى ، وإننا سنهزم جماعة الشباب فى هذه المدينة خلال عشرين يوما، حتى يتمكن سكان المدينة من التحرر من هذه الجماعة الارهابية “.

وأضاف ” إن جنود جيبوتى – مثلهم مثل الجنود الأفارقة الآخرين المشاركين فى قوة البعثة – يسعون من أجل مساعدة أشقائنا الصوماليين الذين يقاتلون ضد المتطرفين ، وحتى يمكن استعادة السلام والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى ” .

وأشار المركز الاعلامى الاثيوبى إلى أن قوات بعثة الاتحاد الأفريقى لحفظ السلام فى الصومال ، وخاصة جنود جيبوتى بمنطقة حيران كانت قد تمكنت خلال الشهر الماضى من الاستيلاء على مدينة بالوباردى التى تعتبر واحدة من المدن الهامة التى فقدتها جماعة الشباب الصومالية المتطرفة مؤخراً.

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