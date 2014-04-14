ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بالغربية

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية، ، نصف طن دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بمركزي المحلة الكبرى، وقطور بعد استقطاعهم من حصص المخابز المدعمة بغرض التربح ماليًا.

تلقى العميد أحمد الخواجة مدير مباحث التموين بالغربية، معلومات بقيام (ر.أ- 40 سنة- صاحبة مخبز طباقي) بقرية عياش بدائرة مركز المحلة، باستقطاع كميات من الدقيق الطباقي المدعم المخصص للمخابز الطباقي المدعمة، بقصد إعادة بيعه فى السوق السوداء والتربح من ورائه، باستخدام التروسيكل رقم 113019 الغربية فى نقل تلك الكمية.

وباستهداف المخبز، تبين تواجد التروسيكل قيادة (السيد.ع- 49 سنة– سائق) محمل بـ 6 أجولة دقيق بلدي مدعم، زنة الجوال 50 كيلو جرامًا، بإجمالي وزن 300 كيلو جرام.

كما توافرت معلومات بقيام ( محمد.ن- 40 سنة) صاحب مخبز سياحي بمدينة قطور بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم والمخصص للمخابز البلدية المدعمة وباستهداف المخبز تبين عدم تواجد المذكور وتم ضبط 4 أجولة من الدقيق البلدي المدعم زنة الجوال 50 كيلو جرامًا بإجمالي وزن قدره 200 كيلو جرام.

تم التحفظ على المضبوطات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق