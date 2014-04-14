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مكتشف عقار “فيروس سي”: أعمل الأن لإيجاد عقار لمرض الإيدز

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مكتشف عقار “فيروس سي”: أعمل الأن لإيجاد عقار لمرض الإيدز مكتشف عقار “فيروس سي”: أعمل الأن لإيجاد عقار لمرض الإيدز

أعلن الدكتور ريمند شنازي الذي اكتشف عقار لعلاج “فيروس سي” أنه سوف يزور في نوفمبر القادم لحضور مؤتمر طبي بالبحر الأحمر

شنازي ذكر أنه كان قد عاش فترة طفولته بالأسكندرية واضطر وعائلته للرحيل بسبب الظروف السياسية.

وذكر شنازي بأنه يحلم بأن يرى مصر لديها جميع الأدوية للأمراض التي يعاني منها المصريون مثل فيروس سي والسرطان

وقال شنازي أنه يعمل حاليًا لإيجاد علاج لمرض الإيدز والذي يُعاني منه نسبة كبيرة من المصريين تُقدّر بـ “12 مليون شخص”، وأكد أن عقار سوفالدي يعمل بشكل جيد على الفيروس في بداية المرض وفي الحالات المتقدمة.

وتابع شنازي، “سوفالدي يؤخذ لمدة 12 أسبوع وإن لم تحدث عدوى مرة أخرى يكون الشفاء من فيروس سي مدى الحياة”

وأضاف أن عقار “سوفالدي” حقق معدلات شفاء كبيرة مقارنة بالانترفيرون الذي لا تتجاوز نسبة الشفاء به نسبة الشفاء بالعقار والتي تتراوح بين 90 إلى 100%، بينما أكد شنازي أن عقار سوفالدي غير فعال مع وجود إصابة بسرطان الكبد.

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