بالأرقام .. محمد صلاح ' أمهر ' لاعبي الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

وصلت نسبة مرور محمد صلاح جناح تشيلسي من المنافس خلال مواجهة سوانزي سيتي بالجولة 34 إلى 90 %، وبات أكثر اللاعبين مراوغة ناجحة في هذه المرحلة من الدوري الإنجليزي.

وشارك صلاح أساسيا في فوز فريقه 1-0 على تشيلسي وقدم أداء راقيا، وكاد يسجل في أكثر من فرصة.

وتوضح الصورة - أعلى الخبر- الأماكن التي قام فيها صلاح بالمرور من لاعبي سوانزي.

ويستعرض FilGoal.com الأرقام الخاصة بالمرحلة 34 من الدوري الإنجليزي من حيث المراوغات والقائمة التي يحتلها صلاح.. علما بأن هناك مباراتين لم تقاما بعد بين أرسنال ووست هام، ومانشستر يونايتد مع هال سيتي

1) محمد صلاح في المقدمة، راوغ تسع مرات ناجحة من إجمالي 10 محاولات للمرور بنسبة 90 % أمام سوانزي سيتي. (سوانزي 0-1 تشيلسي)

2) مورجان أمافيلتانو لاعب وسط وست بروميتش يأتي خلف صلاح بسبع محاولات ناجحة من إجمالي سبع محاولات بنسبة 100 % أمام توتنام هوتسبر. (وست بروميتش 3-3 توتنام هوتسبر)

3) رحيم سترلينج جناح ليفربول في المرتبة الثالثة بست مراوغات ناجحة من إجمالي ثمانية بنسبة 75 % أمام مانشستر سيتي. (ليفربول 3-2 مانشستر سيتي)

4) فابيو بوريني مهاجم سندرلاند يتواجد في القائمة بخمس مراوغات ناجحة من إجمالي ست مراوغات أمام إيفرتون بنسبة 83 %. (سندرلاند 0-1 إيفرتون)