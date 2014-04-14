«العرابي»: حقوق الإنسان السيف المسلط علي رقبة الرئيس القادم

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، صاحب مبادرة نقل نبض الشارع المصري للبرلمان الأوروبي: وجدنا لدي أعضاء البرلمان الأوروبي بعض التحفظات علي أوضاع حقوق الإنسان، فيما اعتبر أن مصر طالما تسير في المسارات الديمقراطية الصحيحة فسوف تكون «حقوق الإنسان هي السيف الذي سيكون مسلطاً علي رقبة الحكومة المصرية وعلي الرئيس القادم» وعلي مصر أن تقي نفسها من الضغوط، وترتب البيت من الداخل و تتبع «الدبلوماسية الهجومية» في الفترة الحالية.

وأضاف «العرابي»، في مقابلته مع برنامج «الحياة الآن»، للإعلامية لبني عسل، الأحد: اندهشت من دقة ومتابعة البرلمان الأووربي لكل ما يحث في مصر وتحليله، وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن الإخوان لم يجروا لقاءات مباشرة معهم ولكن هناك قنوات اتصال.