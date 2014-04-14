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وزير الأوقاف يشكل لجنتين لإدارة شركتي الصيانة والخدمات والتنمية الزراعية

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كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المهندس صلاح الجنيدي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثماراتها، بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شركة الصيانة والخدمات والحراسات وتسيير أعمالها، وذلك للحفاظ علي أموال الوقف وصيانته، وذلك لحين تشكيل مجلس الإدارة.

وتتكون اللجنة من اللواء هشام عمر سالم ، اللواء عبد القادر سرحان، اللواء محمد حسن حنفي، اللواء عبد الجواد أحمد عبد الجواد، المهندس عماد عبد المجيد.

وتقوم اللجنة بإعداد النظام والهيكل المالي والإداري التنظيمي لعمل الشركة و لمهامها في خلال أسبوعين من تاريخه, وذلك حتى يمكن وقف وإزالة التعديات على أموال الوقف, وصيانته، وصيانة المساجد والمنشآت على الوجه الأكمل، كما يكون من مهامها الإشراف على عمل الأطلس الجغرافي لأصول الأوقاف.

كما تقرر تشكيل لجنة أخرى لإدارة شركة التنمية الزراعية من كل من الدكتور جمال عبد الحي، عميد كلية زراعة الأزهر السابق، وجمال الدين نور، وكيل الوزارة للملكية العقارية والزراعية بالهيئة، والمهندس عبد العزيز فرج.

وتقوم بتسيير أعمال الشركة لحين تشكيل مجلس إدارتها، مع إعداد تصور كامل عن عمل الشركة خلال أسبوعين من تاريخه.

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