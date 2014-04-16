الاحتفال بيوم اليتيم علي ملاعب تعليم بني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

يقيم توجيه التربية الرياضية بمديرية تعليم بني سويف ولأول مرة احتفالية كبري بعنوان " يوم الوفاء" لتكريم 100 طالب وطالبة من مختلف مدارس المحافظة بمراكزها السبع بالتعاون مع جامعة بني سويف ومدرسة مبارك التجريبية وذلك يوم 15 ابريل الحالي برعاية رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم .

وأكد الدكتور عبد الحكيم حلمي نقيب عام المهن الرياضية وموجه عام التربية الرياضية أن الاحتفال بيوم اليتيم هو نموذج للوفاء ووقفةرمزية تدعو لمشاركة الأيتام أحزانهم وأفراحهم وطالب بزيادة الخدمات التي تقدم إلي الأيتام.

يشهد الاحتفال العديد من القيادات التعليمية والرياضية بالمدارس والجامعة والمعلمين وأولياء الأمور .

وتقدم في الاحتفالية الهدايا المقدمة من مدرسة على مبارك والجامعة وتوجيه عام التربية الرياضية علي الطلبة والطالبات .

شبكةعيونالإخبارية

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