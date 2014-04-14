أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سفارة الهند بالقاهرة تنظم احتفالية "سيدات رائدات" بحضور بثينة كامل

Google+ Print

نظمت سفارة الهند بالقاهرة أمس السبت، احتفالية بعنوان "سيدات رائدات" تحضره عدد من الشخصيات العامة النسائية فى ومنهن، بثينة كامل المذيعة بالتليفزيون المصرى ومرشحة الرئاسة، وأمل فوزى، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، والسفير منى عمر، سكرتير عام المجلس القومى للمرأة، والدكتورة هبة حندوسة وغيرهم ممن حققن إنجازات فى مجال عملهن، وسوف ترتدى سيدات مصر والهند السارى الهندى فى تلك الاحتفالية ويعرض من خلال ارتدائه تنوع وجمال الزى الهندى.

الجدير بالذكر أن تلك الاحتفالية تأتى فى إطار اليوم الختامى لمعرض السارى الهندى التى نظمته السفارة الهندية بمتحف محمود مختار.

وفى نفس السياق، من المنتظر أن تلتقى أفريشى بوتليا هذا الأسبوع، وهى واحدة من أبرز المؤلفات الهنديات المهتمات بقضايا المرأة، فى حوار مع الدكتورة سحر الموجى، وأمنية حلمى حيث يجمعهما لقاء "كلمات على الماء" الذى يتم تنظيمه بالمجلس الهندى للعلاقات الثقافية بدار الأوبرا المصرية فى ختام فعاليات الهند على ضفاف النيل، وكذلك من المنتظر أن تقوم الأديبة الهندية بزيارة للمجلس القومى للمرأة وإجراء حوار مع قيادات المجلس.

1%20(1).jpg

G534b0dfbdd399.jpg

G534b0dfc6d3c3.jpg

G534b0dfd03f18.jpg

G534b0dfde4fe2.jpg
>

G534b0dfe61b25.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»