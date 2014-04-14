سفارة الهند بالقاهرة تنظم احتفالية "سيدات رائدات" بحضور بثينة كامل

نظمت سفارة الهند بالقاهرة أمس السبت، احتفالية بعنوان "سيدات رائدات" تحضره عدد من الشخصيات العامة النسائية فى مصر ومنهن، بثينة كامل المذيعة بالتليفزيون المصرى ومرشحة الرئاسة، وأمل فوزى، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، والسفير منى عمر، سكرتير عام المجلس القومى للمرأة، والدكتورة هبة حندوسة وغيرهم ممن حققن إنجازات فى مجال عملهن، وسوف ترتدى سيدات مصر والهند السارى الهندى فى تلك الاحتفالية ويعرض من خلال ارتدائه تنوع وجمال الزى الهندى.

الجدير بالذكر أن تلك الاحتفالية تأتى فى إطار اليوم الختامى لمعرض السارى الهندى التى نظمته السفارة الهندية بمتحف محمود مختار.

وفى نفس السياق، من المنتظر أن تلتقى أفريشى بوتليا هذا الأسبوع، وهى واحدة من أبرز المؤلفات الهنديات المهتمات بقضايا المرأة، فى حوار مع الدكتورة سحر الموجى، وأمنية حلمى حيث يجمعهما لقاء "كلمات على الماء" الذى يتم تنظيمه بالمجلس الهندى للعلاقات الثقافية بدار الأوبرا المصرية فى ختام فعاليات الهند على ضفاف النيل، وكذلك من المنتظر أن تقوم الأديبة الهندية بزيارة للمجلس القومى للمرأة وإجراء حوار مع قيادات المجلس.



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