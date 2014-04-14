"محامون من أجل العدالة" تطلق حملة "اعرف حقك..راقب أموالك"

أطلقت حركة "محامون من أجل العدالة" حملة داخل نقابة المحامين تحت شعار "زميلى المحامى اعرف حقك.. راقب أموالك.. شارك فى إدارة نقابتك"، لتفعيل رقابة الجمعية العمومية على أموال النقابة وأداء المجلس.

وأعدت الحركة نموذجا لطلب بدأت توزيعه على المحامين لتقديمه لنقيب المحامين وأمين صندوق النقابة، وتقدم عدد من أعضاء الحركة بالطلب للنقابة، موجها للنقيب والأمين العام وأمين الصندوق.

وقال المحامون فى نص الطلب: "حيث إنه ومنذ انتخاب نقيب المحامين ومجلس النقابة فى نوفمبر 2011، لم تتحقق أى شفافية فى شأن إدارة أموال النقابة لا من النقيب ولا من المجلس بالكامل (وكما حدث فى كل السنوات السابقة)، ولم يتم اطلاع المحامين على ميزانيات نقابتهم وميزانيات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعرضها عليهم ولم تعرض فى أى جمعية عمومية، ولم يتعرف المحامون على بيان إيرادات نقابتهم المتمثلة فى أتعاب المحاماة المقضى بها فى جميع القضايا ودمغات المحاماة التى يجرى تحصيلها فى كل الدعاوى وعلى كافة التوكيلات التى تصدر للمحامين والأوراق المقدمة منهم، ورسوم التصديق على كافة العقود، ورسوم التصديق على الأوراق المقدمة للنقابات، ورسوم القيد والاشتراكات، وعوائد أملاك النقابة وأسهمها فى بعض المشروعات وغير ذلك من مصادر دخل النقابة والصندوق، وأوجه إنفاق هذه الأموال والمستحقات، وما فعلته النقابة فى شأن تحصيلها، ولما كان يحق لى طبقاً للقانون الحصول على صورة من كافة ميزانيات النقابة عن الفترة من 2001 وحتى نهاية ديسمبر 2013، لــــــــذلك أطلب وفق الحق المقرر لى قانونا تسليمى صورة طبق الأصل من هذه الميزانيات".