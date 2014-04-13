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سيدتي نت تفجر مفاجآت في قضية اتهام مروة عبد المنعم بالقتل

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سيدتي نت تفجر مفاجآت في قضية اتهام مروة عبد المنعم بالقتل سيدتي نت تفجر مفاجآت في قضية اتهام مروة عبد المنعم بالقتل

مفاجآت عديدة فجّرها عضو نقابة الممثلين الفنان منير مكرم عن قضية القتل التي اتهمت فيها الفنانة المصرية مروة عبد المنعم وما تردد عن استدعائها للنيابة لأخذ أقوالها في مقتل خادمتها.

وفي تصريحات خاصة لسيدتي نت قال منير أن حادث وفاة خادمة مروة البالغة من العمر 15 عاماُ كان منذ شهر وتحديداً يوم 17 مارس الماضي وتوفيت نتيجة اختناقها أثناء استحمامها.

وأضاف منير قائلاً إنّ حسام الشاذلي زوج مروة تكفّل بكل مصاريف الدفن وحتى إنه قام بذبح عدد من المواشي رحمة على روحها حيث كان حسام ومروة يعاملونها كما لو كانت ابنتهما وحزنا بشدة لوفاتها.

وأكمل منير قائلاً، أنّ بعد الوفاة بحوالي أسبوع بدأ حسام ومروة يتلقيان عدداً من التهديدات من والد الخادمة، وظلّ يبتزهما مادياً لدفع له عشرون ألف جنية وإن لم يدفعا المبلغ فسيرتكب جرائم في حقهم، ذلك لأن ابنته كانت هي التي تنفق عليه، فقام حسام بإعطاءه المبلغ المذكور كنوع من العطف عليه، ولكن الابتزاز زاد لدرجة إنّه كل أسبوع تقريبا يأتي إليهما مطالبهما بمبلغ ألف جنية إلى أنّ زاد الأمر عن حدّه ورفض حسام ومروة الرضوخ لطلباته.

وأوضح منير قائلاً "انّ مواقع التواصل الإجتماعي هي من نشرت الخبر الكاذب بشكل مبالغ فيه، واللافت في الأمر أنّ البعض تساءل أين دور النقابة؟ وأنا أقول لهم أين أصلاً القضية حتى تتدخل النقابة، فمروة في منزلها هي وزوجها ولا يوجد استدعاء من النيابة لمروة كما تردد".

 

 

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