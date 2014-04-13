هيا الشعيبي أمام القضاء بعد إنسحابها من "تحت الصفر"

وضع الفنان طارق العلي النقاط على الحروف وكشف حقيقة خلافه مع زميلته الفنانة هيا الشعيبي، وقال انه لا يعرف إلى الأن سبب زعل الفنانة هيا الشعيبي، مشدداً أنّ خلاف هيا في الأساس مع مركز فروغي للإنتاج الفنّي على خلفية اخلالها بالتعاقد، لافتاً إلى أنّ ما نشرته الفنانة الكويتية عبر صفحتها الخاصة على موقع انستغرام غير مقبول ويسيء لكلاهما.

وكشف العلي عن كواليس الخلاف الذي وقع بين هيا وادارة فروغي قائلاً "عقب ما حدث من مشادة بينها وبين بعض المعجبين في قطر أعطيتها بعض الملاحظات على العرض وتفاجأت بها تقف على المسرح صامتة، أحاورها لا ترد عليّ أمام الجمهور، لذا اصطحبتها بكل رفق الى خارج الخشبة، وأكملت العرض، وكانت صدمتي كبيرة عندما تابعت ما كتبته على انستغرام حول هذا الموقف قائلةً إني ضربتها، وهذا الكلام غير صحيح بالمرّة ولا أسمح لهيا أوغيرها أنّ يسيء إلى اسمي أو تاريخي.

وقال العلي في تصريح خاص لـ"سيدتي نت " على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء السبت للحديث عن تفاصيل مسلسله الجديد "خالي وصل" " ليس هناك موسم جديد من برنامج "طارق وهيونة" وحتى لو طلبت MBC أنّ نجدد التعاون فكرامتي لا تسمح لي بأن أشارك هيا الشعيبي أي عمل خصوصاً وأنّ وجودها في النسخ السابقة كان مليء بالمشاكل، ويشهد مخرج البرنامج جابر الحربي على ذلك.

من جانبه قال المحامي ناصر العجمي الذي قام بمقاضاة هيا الشعيبي " نؤكد عدم صحة ما يثار حالياً سواء من بعض وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو مما ينشر على لسان الفنانة هيا الشعيبي من أن القضية المرفوعة ضدها بالمحكمة من قبل الفنان طارق العلي بسبب بعض الخلافات الواقعة بينهما، في حين أن الصحيح هو أنّ من أثار هذه القضية هو مركز فروغي للإنتاج الفنّي بسبب اخلال هيا وعدم التزامها بتنفيذ العقد المبرم بينهما منذ تاريخ 6-7-2013 بشأن أداء دورها التمثيلي بمسرحية – تحت الصفر – والذي من المفترض أن تلتزم بكافة بنوده وعروض المسرحية حتى تاريخ انتهاء العقد في 27-6-2014.

وتابع العجمي " قام فريق العمل بالسفر إلى دبي من دون هيا الشعيبي ما أساء إلى مصداقية مركز فروغي، بعد أن تفااجأ الجمهور بعدم حضور بطلة العمل حيث سبق وأن تم الترويج الإعلامي للمسرحية بكافة أسماء وصور طاقم العمل. وبعد استنفاذ كافة المحاولات الودية مع هيا لتسويه المشكلة وحلها، قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الفنانة هيا الشعيبي.

ولقد علمنا أنّ ما أثار الاستغراب والاستهجان أخيراً هو قيام الفنانة الشعيبي بالسفر إلى دبي أثناء عرض المسرحية، وذلك من أجل قضاء وقت للاستجمام، وهذا الأمر يؤكد أنّ هناك أسباب أخرى دفعت هيا إلى التملّص من دورها بمسرحية "تحت الصفر".

يذكر أن مسلسل "خالي وصل" بطولة حسن حسني وطارق العلي ومريم حسين ومي عبد الله وسعود الشويعي وأمل عباس وفاطمة كشري وسعيد سالم وشهد السلمان وهو من تأليف أيمن الحبيل وإخراج نعمان حسي.

وتدور فكرة المسلسل حول شخصية دعيج الأربعيني التي يجسدها طارق العلي مع والدته نحمدو وهي مصرية الأصل، وهي إمرأة فضولية وسليطة اللسان وتتدخل في حياة دعيج ولها من المواقف الكثيرة في حياته .

وحمدي الخال يجسد شخصيته الفنان حسن حسني وهو شخص لم يأتِ لزيارة أخته إلا مرّة واحدة منذ 35 عاماً تقريباً وهو يعيش خارج مصر في عدة بلدان مختلفة، وفجأة يقرر أنّ يزور أخته فيأتي إلى الكويت لزيارتها وتتوإلى حينها الأحداث بشكل كوميدي.

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