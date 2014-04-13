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بالصّور سامر اسماعيل يعبر صحراء الأردن برفقة صبا مبارك

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بالصّور سامر اسماعيل يعبر صحراء الأردن برفقة صبا مبارك بالصّور سامر اسماعيل يعبر صحراء الأردن برفقة صبا مبارك

بدأ الفنّان السّوري الشّاب سامر اسماعيل تصوير مشاهده في المسلسل الأردني الجديد "طوق الإسفلت" إلى جانب النّجمة الأردنيّة صبا مبارك.

وتظهر الصّور الأوليّة المسرّبة من كواليس العمل اسماعيل ببشرة سمراء داكنة، وشعر مجعّد طويل، وثياب بدويّة، ويجسّد إحدى الشّخصيات الرئيسيّة بالعمل ويلعب دور "طرّاد".

يشار إلى أنّ مسلسل "طوق الإسفلت" يتمّ تصويره حالياً في الأردن وتحديداً في منطقة "وادي رم" الصّحراويّة، وهو من إخراج محمد حشكي، وتأليف أحمد المغربي وإنتاج قناة أبو ظبي.

وفي سياق آخر، يشارك الفنّان الشّاب بعدّة أعمال للموسم الدراميّ المقبل ومنها "القربان" للمخرج علاء الدين كوكش، وخماسية "طيران" للمخرج زهير قنوع، ومسلسل "ما وراء الوجوه" مع المخرج مروان بركات.

 

 

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