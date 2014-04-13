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ميدو: خطأ فتح الله كاد يكلفنا المباراة .. والشباب مستقبل الزمالك

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ميدو: خطأ فتح الله كاد يكلفنا المباراة .. والشباب مستقبل الزمالك ميدو: خطأ فتح الله كاد يكلفنا المباراة .. والشباب مستقبل الزمالك

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن خطأ محمود فتح الله مدافع الفريق الأبيض وارتكابه ركلة جزاء كاد يكلف فريقه المباراة أمام حرس الحدود.

وفاز الزمالك بهدفين نظيفين بعدما نجح عبد الواحد السيد حارس الأبيض في صد ركلة جزاء ارتكبها فتح الله بدفع مهاجم الحدود.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي: "ركلة الجزاء خطأ ساذج من فتح الله، لو كانت أحرزت ستصعب المباراة، والعودة ستكون صعبة".

وأضاف "أحمد صبري شكل خطورة مستمرة على الزمالك، ولهذا فضلت استبدال عمر جابر بحازم إمام ليلعب الأول ظهير أيمن لتميزه في النواحي الدفاعية".

وأشاد ميدو باللاعبين الشباب في الفريق، إذ أشرك عبد الرحمن صلاح أحد الناشئين في مركز الظهير الأيمن، بجانب الدفع بيوسف أوباما ومصطفى فتحي.

وأتم "أثق في دور الشباب في المرحلة المقبلة، والتغييرات ساهمت بشكل كبير في النتيجة الإيجابية".

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