رسميا .. الأهلي يواجه الدفاع الحسني في الدفاع الجوي

أرسلت وزارة الرياضة خطابا رسميا للنادي الأهلي تخطره فيها بالموافقة الأمنية على استضافة مواجهة الدفاع الحسني الجديدي المغربي في ذهاب دور الـ16 الثاني من كأس الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي (كاف) قد هدد الأهلي بعقوبات مغلظة بسبب عدم الاستقرار على ملعب المباراة، وتكرار أزمة تحديد الملعب.

وعلم FilGoal.com أن الأمن وافق على إقامة المباراة على ملعب الدفاع الجوي يوم الأحد المقبل.

وتحول الأهلي لكأس الكونفدرالية التي يسعى لتحقيق لقبها لأول مرة بعد الخسارة أمام أهلي بنغازي في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.