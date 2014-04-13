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الخارجية الإيرانية: إیران سترفع شكوی لدی الأمم المتحدة ضد أمریكا

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الخارجية الإيرانية: إیران سترفع شكوی لدی الأمم المتحدة ضد أمریكا الخارجية الإيرانية: إیران سترفع شكوی لدی الأمم المتحدة ضد أمریكا

المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم

أعلنت المتحدثة باسم الخارجیة الإیرانیة مرضیة أفخم، أن إیران ستتقدم بشكوی لدی منظمة الامم المتحدة ضد امریكا لامتناعها عن منح تأشیرة دخول لسفیر ايران الدائم لدی المنظمة الدولیة حمید أبو طالبی.

وأضافت افخم ـ في تصريح نقلته وكالة أنباء  إرنا الإيرانية اليوم ـ أن الآلیات الرسمیة المتوفرة لمتابعة هذا الموضوع تم تفعلیها من اجل متابعة هذا الموضوع، موضحة ان امتناع امریكا عن منح ابو طالبی تأشیرة دخول ینتهك القرارات والقوانین الدولیة ویتناقض مع قوانین الامم المتحدة والحكومة الامریكیة.

ونوهت الوكالة إلى انه تم تعیین حمید ابوطالبی سفیرا لإیران فی منظمة الامم المتحدة بعد انتهاء فترة مهام السفیر السابق محمد خزاعی ، الا أن الكونجرس الامریكی عارض منح ابو طالبی تأشیرة دخول إلی الولایات المتحدة.

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