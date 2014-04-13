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“أكلة سمك” مُكافأة رئيس الزمالك للاعبين بعد تخطّي الحدود

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“أكلة سمك” مُكافأة رئيس الزمالك للاعبين بعد تخطّي الحدود “أكلة سمك” مُكافأة رئيس الزمالك للاعبين بعد تخطّي الحدود

الزمالك – أرشيفية

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن توجيهه الدعوة للاعبي الزمالك والجهاز الفني لتناول وجبة العشاء بالأسكندرية عقب الفوز الذي حققه الفريق اليوم على حرس الحدود بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بملعب المكس بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري.

وأكد رئيس النادي الذي حرص على متابعة المباراة من ملعب المباراة أنه وعد اللاعبين بعزومة سمك قبل المباراة في حالة تحقيق الفوز معربا عن سعادته بتحقيق الزمالك للفوز في اللقاء من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

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